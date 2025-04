Avellino, il legale di De Vizia: dal presidente Buonopane accuse gravi e lesive La società ha svolto dal 2018 numerose prestazioni accumulando così un credito di quasi 10 milioni

Continua la querelle tra De Vizia Transfer e la Provincia di Avellino. Arrivano le precisazioni del Professore Avvocato Alessandro Diddi che annuncia di essere stato incaricato dalla società DE VIZIA TRANSFER S.P.A. di presentare una denuncia nei confronti del Presidente della Provincia di Avellino, Dottore Rizieri Buonopane.

Le ragioni

L’iniziativa è stata assunta dall’Azienda, suo malgrado, a seguito delle gravi ed infondate accuse pubbliche, mosse dal Presidente Buonopane, di aver subito una intimidazione ad opera della DE VIZIA TRANSFER SPA, gravemente lesive dell’immagine della Società e dei suoi Organi rappresentativi.

I chiarimenti

La società DE VIZIA che, si ricorda "ha svolto dal 2018 numerose prestazioni affidate dalla società IRPINIAMBIENTE senza mai ricevere alcun compenso dal mese di settembre, accumulando così un credito di quasi 10 milioni di euro, aveva legittimamente richiesto l’intervento dell’Ente Provincia di Avellino al fine di controllare la regolarità della gestione di IRPINIAMBIENTE S.P.A. e di accertarne la situazione economico finanziaria, con l’unico obiettivo di tutelare la società ed i creditori da eventuali gravi pregiudizi economici. La legittima richiesta di intervento della Provincia di Avellino, socio unico di IRPINIAMBIENTE, non può e non deve, dunque, essere strumentalizzata dal Presidente Buonopane attraverso dichiarazioni che menzionano condotte gravi quali “l’intimidazione"”.

Il precedente

Il 17 marzo scorso, il presidente Buonopane si era recato negli uffici della procura di Avellino per presentare una denuncia sulla vicenda De Vizia- Irpiniambiente. L’iniziativa giudiziaria arriva dopo l’invio di una lettera da parte della De Vizia a Palazzo Caracciolo, sede dell’amministrazione provinciale, in merito alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Un atto che ha spinto Buonopane a rivolgersi direttamente alla magistratura per chiarire eventuali profili di criticità nella vicenda.