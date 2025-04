Mercogliano, tentato omicidio del fratello maggiore: processo rinviato a giugno A giugno verrà ascoltato il medico di base aggredito dal fratello minore nel garage di casa

di Paola Iandolo

Rinviato al 24 giugno il processo per Giovanni Matarazzo 71enne, difeso dal penalista Ennio Napolillo, che aggredì il fratello, Carmine 72enne medico di Mercogliano. Stamattina in aula doveva essere ascoltata la vittima dell'aggressione e i suoi familiari - affiancati dall'avvocato Luigi Petrillo - ma a causa della precaria composizione del collegio il processo è rinviato a giugno.

L'aggressione

Il 72enne, medico di base in pensione, è stato aggredito nel luglio scorso con un bastone dal fratello nel garage della sua abitazione. La lite sarebbe scoppiata per questioni futili e il fratello avrebbe colpito la vittima con un bastone, procurandogli ferite alla testa e al petto.

La ricostruzione

Il 71enne, nel luglio scorso, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dal rapporto di parentela con la parte offesa. Misura poi attenuata con il divieto di dimora in Irpinia, nel luglio scorso. Il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio che ha condiviso la richiesta della Procura di Avellino, avanzata dal pm Vincenzo Russo prima di lasciare Avellino per ricoprire un incarico nella Procura di Salerno, ha firmato la richiesta di giudizio immediato per il 71enne. La vicenda è stata ricostruita dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, in particolare dalla stazione di Mercogliano, anche alla luce delle immagini della videosorveglianza attiva in zona e dalle dichiarazioni della stessa parte offesa.