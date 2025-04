Solofra, tenta di truffare due anziani: torna in libertà 19enne napoletano I due anziani finiti nel tentativo di truffa hanno subito allertato i carabinieri

di Paola Iandolo

Avrebbe tentato di truffare una coppia di anziani con la tecnica del finto avvocato. Il 19enne napoletano arrestato a Solofra dai carabinieri, è tornato in libertà. Il giudice al termine del direttissimo celebrato nel tribunale di Avellino, non ha applicato nessuna misura per il giovane incensurato. Il giovane si era recato davanti alla villetta degli anziani presi di mira per ritirare 3mila euro in contanti e monili in oro. Il giovane si è giustificando dicendo di dover fare un regalo alla fidanzata ed è stata accolta la richiesta dell'avvocato Rolando Iorio.

Ma i due coniugi hanno allertato le forze dell'ordine. Infatti gli anziani coniugi, che avevano preso parte alla campagna di prevenzione e sensibilizzazione al fenomeno delle truffe promossa dal Comando Provinciale di Avellino, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri per denunciare un presunto tentativo di truffa, facendo scattare l'arresto.