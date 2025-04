Atripalda, accusato dell'incendio all'auto di Mazzariello: resta ai domiciliari I giudici della XII hanno confermata l'ordinanza di misura cautelare nei confronti del 40enne

di Paola Iandolo

Confermati gli arresti domiciliari per S.G, 40enne originario di Aiello Del Sabato, difeso dal penalista Rolando Iorio, arrestato con le accuse di aver appiccato l'incendio all'auto del presidente del consiglio comunale di Atripalda Franco Mazzariello. I giudici della XII Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno confermato la misura firmata dal Gip Lorenzo Corona.

La ricostruzione

I Carabinieri di Avellino la notte del raid incendiario ai danni dell’esponente politico atripaldese intercettano una Fiat Panda rubata, che all’interno conteneva anche una bottiglia con tracce di liquido infiammabile e quindi era quella verosimilmente usata dall’autore del raid. Dopo un inseguimento ritrovano solo l'auto abbandonata dal malvivente che riesce a far perdere le sue tracce a piedi. I sospetti ricadono su S.G.A distanza di circa mezz'ora dall’inseguimento i militari dell'arma bussano alla sua abitazione. L’uomo è in casa ed è in pigiama. Ma nel corso della perquisizione i militari dell’Arma sequestrano degli indumenti che emanavano odore di benzina e delle scarpe notate dall'aimmagini della videsorveglianza attiva nel distributore di benzina dove era stata data alle fiamme l'auto di Mazzariello.