Irregolarità alla guida, scatta la maxi multa per una società di trasporto I controlli della Polizia locale: nel mirino un'azienda con sede a Castel San Giorgio

Violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro, maxi multa da 17mila euro ad un trasportatore che ha affidato il tir ad un autista turco e con il tachigrafo non in regola.

In azione il comando di Polizia locale di San Martino Valle Caudina, sempre particolarmente attento sul fronte del controllo del territorio.

Durante un controllo su strada, è stato fermato un autoarticolato che trasportava rifiuti: alla guida un cittadino di nazionalità turca. La società proprietaria del mezzo pesante - con sede a Castel San Giorgio, nel salernitano - secondo i caschi bianchi guidati dal comandante Serafino Mauriello utilizzava lo straniero non in regola per il trasporto merci mediante un cronotachigrafo digitale senza scheda di controllo.

Non solo sicurezza stradale, dunque, ma anche per l'incolumità dei lavoratori. La maxi multa è scattata grazie anche alla formazione specifica degli agenti, pronti a recepire le novità introdotte anche nella recente riforma del Codice della stradas.

La Polizia locale sammartinese nel 2024 ha controllato 106 mezzi pesanti, elevando oltre 100 sanzioni e sospensioni di patenti.