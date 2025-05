A piedi sul Monte Tuoro restano bloccati nel canalone: salvi 2 escursionisti Grazie a calate con corde l'intervento di Cnsas e Sagf

Escursionisti dispersi salvati dal soccorso alpino Speleologico a Chiusano San Domenico. Pomeriggio al cardiopalma quello di ieri in provincia di Avellino. Gli uomini del Soccorso Alpino Speleologico sono stati allertato dai Carabinieri del comando compagnia di Montella per il recupero di due persone disperse nel territorio comunale di Chiusano San Domenico (Av). I due erano partiti dal paese per raggiungere la vetta del monte Tuoro e discendendo hanno smarrito il sentiero ritrovandosi bloccati tra due canaloni.

L’intervento di CNSAS e Guardia di Finanza

Hanno quindi allertato il 112 che ha subito diramato l’allarme al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) nonché al Soccorso alpino della Guardia di finanza (SAGF). Sul posto sono giunte due squadre che con mezzi 4x4 hanno percorso una strada brecciata fino a portarsi quasi in cima.

Il recupero: in salvo grazie a calate su corda

Da qui sono partite le squadre via terra che dopo aver effettuato una breve ricerca hanno individuato i dispersi e li hanno raggiunti calandosi su corda. I due, un uomo e una donna provenienti da Bruxelles, non presentavano problematiche sanitarie e dopo essere stati messi in sicurezza sono stati recuperati sulla cima del canalone ed accompagnati (sempre tramite l’utilizzo di corde) alle auto e poi al paese.