Maxi tamponamento sul Raccordo: dieci feriti e traffico in tilt Almeno 4 le vetture coinvolte: a bordo famiglie con bambini

Una giornata d'inferno sul Raccordo Autostradale Avellino-Salerno. Non bastavano le complicazioni del traffico dovuto agli spostamenti dei vacanzieri del primo maggio e ai numerosi cantieri con restringimenti di carreggiata, questa mattina a complicare la situazione un maxi tamponamento.

L'incidente è avvenuto all'altezza del comune di Fisciano, nella zona interessata da un cantiere stradale dove il traffico è regolato su una sola corsia, in direzione Salerno. Almeno 4 le auto coinvolte e con a bordo famiglie con bambini.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Avellino e diverse ambulanze del 118. Le persone che hanno avuto bisogno del soccorso medico sono state almeno dieci, ma fortunatamente non sono in condizioni gravi.

Le cause dell'incidente

Non si conoscono ancora le cause dell'incidente sono attualmente in corso gli accertamenti da parte della Stradale, che sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Code e traffico sul Raccordo

Inevitabile è stato il rallentamento del traffico. Lungo la strada si sono formate code chilometriche verso Salerno. Il traffico è tornato regolare solo dopo qualche ora.