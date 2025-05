Avellino, detenzione di cocaina: condannato in via definitiva commerciante I giudici ermellini hanno respinto la richiesta avanzata dalla difesa infliggendo le dure condanne

di Paola Iandolo

E' stato condannato in via definitiva commerciante del centro storico di Avellino. Il commerciante avellinese ha rimediato una condanna a 4 anni di reclusione. Il commerciante è stato fermato in compagnia di un altro giovane (condannato a due anni, già scontati). Ad emettere la sentenza di condanna i giudici della Corte di cassazione. I giudici della Suprema Corte hanno respinto la tesi - sostenuta dalla difesa - per cui uno solo dei due era in possesso della droga, rigettando anche la richiesta di riqualificazione dell’ accusa in V Comma, detenzione di una lieve entità per il commerciante.

La ricostruzione

I due non si erano fermati all’alt degli agenti della Squadra Mobile. Ma a cercare di disfare della droga fu il suo complice. Il giovane aveva cercato di disfarsi di una quantità di droga detenuta all’ interno di un borsello, che secondo le accuse, avrebbero dovuto cederla a terzi. i due furono trovati in possesso di 24,05 di cocaina di cui gr. 5,41 già suddivisi in 14 bustine e un altro involucro contenente 8,6, per un numero complessivo di 124 dosi medie singole. Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, durante un servizio di perlustrazione degli agenti di Via Palatucci, questi avevano affiancato l’autovettura condotta dell’imputato con a bordo anche il suo complice. L’imputato dopo avere rallentato, improvvisamente aveva ingranato la marcia, accelerando. Gli agenti dopo circa un chilometro avevano notato che il complice gettava un involucro dal finestrino. Immediato il fermo e la perquisizione.