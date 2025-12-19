Ariano, presepe della solidarietà: attestato di merito agli alunni della Covotta Cerimonia alla presenza del vice questore Giulio Masini e dell'ispettore Angelo Lanno

A Natale, quando i valori autentici trovano spazio nei gesti e nelle azioni concrete, l’istituto comprensivo Calvario-Covotta–Don Lorenzo Milani di Ariano Irpino rinnova il suo impegno nella formazione civica e morale degli studenti, rafforzando il profondo legame con le istituzioni del territorio.

Stamattina 19 dicembre si è svolta la cerimonia di consegna dell’attestato di merito agli alunni delle classi III della scuola secondaria di primo grado plesso Covotta, protagonisti della realizzazione del "Presepe della solidarietà", un’opera ispirata ai principi, ai valori e ai compiti della polizia di Stato.

Il presepe ha contribuito in modo significativo alla mostra allestita presso la questura di Avellino, distinguendosi per originalità, profondità del messaggio e forte valore educativo.

Alla presenza dei docenti coinvolti nella progettazione e realizzazione dell’opera, l'ispettore Angelo Lanno e il vice questore Giulio Masini del locale commissariato di polizia, hanno consegnato agli studenti l’attestato, dando lettura di una motivazione ampia e articolata, che ha sottolineato l’impegno, la creatività e la capacità dei ragazzi di interpretare il Natale come tempo di legalità, servizio, rispetto delle regole e solidarietà.

Anche in questa occasione si conferma il filo conduttore della legalità che, non solo nel periodo natalizio, unisce l’istituto comprensivo Calvario-Covotta don Lorenzo Milani alla questura di Avellino, in un percorso condiviso di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile.

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Filomena Colella, che ha espresso vivo compiacimento per il lavoro svolto dagli alunni e dai docenti, rivolgendo a tutta la comunità scolastica e alle istituzioni coinvolte i suoi auguri di un Natale vissuto all’insegna dei valori della legalità, della pace e della solidarietà, fondamenti imprescindibili per la crescita delle nuove generazioni.