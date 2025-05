Avellino, parcheggio abusivo davanti al Paladelmauro: Dacur per un 30enne Il giovane in occasione della partita di basket chiedeva soldi agli automobilisti senza autorizzazione

Nell’ambito della complessiva strategia di contrasto a comportamenti illeciti messa in atto dalla Polizia di Stato di Avellino, a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in concomitanza delle ultime festività, nella giornata del 1 maggio il Questore di Avellino ha emesso due provvedimenti di natura speciale e preventiva diretti ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di persone ritenute socialmente pericolose:

1. i l Foglio di Via Obbligatorio per 3 anni dal comune di Avellino nei confronti di un cinquantenne residente nella provincia di Napoli con a carico numerosi pregiudizi di polizia per gravi reati contro il patrimonio che poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale avevano fermato in mattinata a bordo di un’autovettura, verificando che lo stesso risultava destinatario di un provvedimento emesso dall’ A utorità G iudiziaria che gli impediva di allontanarsi dal comune di residenza.