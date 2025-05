Aiello, 25enne finisce con l'auto contro un'abitazione: è grave al Moscati Distrutta e divelta parte della recinzione dell'abitazione privata

di Paola Iandolo

Un grave incidente stradale si è verificato ad Aiello del Sabato, nei pressi della rotatoria. Secondo le prime indiscrezioni, un’auto sarebbe finita all’interno di una casa. Alla guida del veicolo ci sarebbe stato un 25enne del posto, residente ad Aiello del Sabato.

Il giovane è stato estratto in stato di incoscienza dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Moscati” di Avellino e per le condizioni in cui versa è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica del terribile sinistro, ma da una primissima ricostruzione sembra che il giovane procedesse ad una velocità sostenuta.