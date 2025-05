Solofra, 58enne irpino perde la vita in un incidente a Potenza Per il 58enne di Solofra inutili i soccorsi, è morto sul colpo

di Paola Iandolo

Un 58enne di Solofra è morto nella tarda mattinata di oggi in un incidente sulla statale 92 dell’Appennino Meridionale, in territorio di Anzi. L'uomo percorreva l'arteria stradale in direzione Potenza.

La ricostruzione

L’uomo, originario dell'Irpinia, era in sella alla sua moto, quando per cause da accertare, è finita fuori strada. Inutili i soccorsi per il 58enne. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo al 58enne. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia sulla salma del centauro per comprendere con esattezza cosa è accaduto.