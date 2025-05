Tentato omicidio ad Altavilla: 20enne ferito alle spalle: perquisizioni in corso Il giovane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è fuori pericolo di vita

di Paola Iandolo

Un ventenne di Altavilla Irpina, L.R. già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito da un colpo di pistola alla spalla sinistra tra Corso Garibaldi e Largo Caruso, a pochi passi dal Municipio di Altavilla Irpina. Il tentato omidicio è avvenuto intorno all’una e mezza, quando alcuni ragazzi che si trovavano nella zona avrebbero rinvenuto il ventenne a terra e lo hanno trasportato alla vicina Guardia Medica, dove, a causa delle ferita riportata è stato trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. Sul posto sono giunti, dopo la segnalazione della Guardia Medica della persona ferita da un colpo di arma da fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Avellino e del Nucleo Investigativo che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Le indagini

Sono in atto rilievi tecnici e l'analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona in cui è stato sparato il giovane, al fine di risalire all'identità dell'autore. I militari dell'arma stanno effettuando in queste ore diverse perquisizioni per risalire all'autore del tentato omicidio. Intanto stanno ascoltando anche alcuni presenti per ricostruire quanto accaduto.