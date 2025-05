Altavilla Irpinia, tentato omicidio del 20enne: inquirenti vicini alla svolta Le indagini procedono celermente e nelle prossime potrebbero arrivare i provvedimenti

di Paola Iandolo

Decine di perquisizioni effettuate e interrogatori fiume potrebbero presto condurre i militari dell'arma del comando di Avellino alla soluzione del caso e all'individuazione del responsabile del tentato omicidio. Gli inquireinti stanno attenzionando alcune persone. Potrebbero nelle prossime essere emessi dei provvedimenti nei loro confronti, ma le indagini continuano a ritmo serrato.

Le indagini

Ad indagare sul presunto responsabile del tentato omicidio di L.R. i carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Avellino. Indagini avviate con tempestività per tracciare il profilo di colui che intorno all'una di sabato notte ha esploso un colpo d'arma da fuoco contro il ventenne con piccoli precedenti di polizia, mentre era nei pressi di un bar della zona. Le indagini continuano per comprendere i motivi che si celano dietro il ferimento del giovanissimo del posto. L'analisi delle telecamere di videosorveglianza si sta rivelando fondamentale per risalire con assoluta certezza del responsabile.

Le condizioni del giovane

L.R. è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico per rimuovere l'ogiva rimasta incastrata nel corpo del ventenne, sotto la scapola.Il giovane è tutt'ora in prognosi riservata.