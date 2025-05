Taurano, 15enne precipita dal terzo piano: è grave La ragazza è stata portata in ospedale in codice rosso

Ieri sera una ragazza di 15 anni è precipitata dal terzo piano di un'abitazione nel centro urbano di Taurano, comune in provincia di Avellino. La ragazza è stata subito soccorso ed è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. E' arrivata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le forze dell’ordine per avviare le necessarie verifiche. La dinamica dell’incidente e le cause della caduta restano al vaglio degli inquirenti.