Domicella, lotta allo sfruttamento dell'immigrazione: operazione in corso Controlli da parte della polizia di Stato di Lauro e i militari delle Fiamme Gialle di Baiano

di Paola Iandolo

Alle prime luci dell’alba è scattata nel territorio di Domicella un nuovo blitz interforze contro lo sfruttamento dell’immigrazione e il sovraffollamento abitativo. Quello di stamane è il terzo che avviene in pochi mesi nella zona al confine con Palma Campania, dove a seguito dell’intensificazione dei controlli, si è registrato un notevole flusso di cittadini originari del Banghaldesh nel comune vicino. Una condizione che è stata segnalata dal Comune e già da tempo è oggetto di attenzione da parte della Procura della Repubblica di Avellino.

Le operazioni

All’alba il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro, i militari della Tenenza delle Fiamme Gialle di Baiano, i tecnici del Comune di Domicella e l’ASL di Avellino e l’Ispettorato del Lavoro, hanno fatto accesso all’interno di un’abitazione di Domicella dove si sospetta fossero ospitati bengalesi in soprannumero ed in condizioni di scarsa igiene e precaria sicurezza. Oltre alla circostanza che in più occasioni le stesse persone sarebbero anche utilizzate come.operai per pochi euro all’ora. Si attendono gli esiti degli accertamenti.