Avellino: brandiva un coltello davanti allo stadio, tifoso arrestato Al termine della partita di calcio Avellino-Padova, nei pressi dello stadio Partenio

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Avellino, nella serata del 3 maggio, hanno tratto in arresto un uomo di cinquanta anni, residente nella provincia di Napoli, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale oltre che per lesioni personali aggravate.

In particolare, gli operatori della Squadra Volanti sono intervenuti, poco dopo il termine della partita di calcio Avellino-Padova, nei pressi dello stadio Partenio per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio a seguito di una colluttazione.

Giunti sul posto gli stessi, dopo aver ricostruito (anche con l’ausilio delle immagini dell’ impianto di videosorveglianza dello stadio) la dinamica di quanto segnalato, immediatamente riuscivano a bloccare, nonostante la resistenza posta in essere, un uomo di cinquanta anni che, dopo essere uscito dallo stadio ed aver avuto un diverbio con un’altra persona poi allontanatasi, si era impossessato di un grosso coltello da cucina utilizzato da un venditore ambulante per tagliare e confezionare carne ed aveva cercato di raggiungere il litigante venendo, però, bloccato da altri tifosi.

A seguito della colluttazione scaturita per disarmare il soggetto di cui sopra, un cinquantenne riportava una ferita da taglio alla mano che richiedeva l’accompagnamento presso l’ospedale San Giuseppe Moscati.

Di tali attività è stato dato avviso al P.M. di turno presso la Procura della Repubblica che ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Avellino e, all’esito dell’udienza del 6 maggio, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni della provincia di Avellino.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’ esito del giudizio definitivo.