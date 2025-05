Aiello, auto contro l'abitazione: migliorano le condizioni di Alberto Il giovane resta ancora in prognosi riservata e la situazione è ancora delicata

di Paola Iandolo

Un lieve, ma importantissimo miglioramento delle condizioni di Alberto, il 25enne di Aiello rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio nel centro irpino. I medici del noscomio avellinese hanno registrato lievi segnali di miglioramento e stanno provando a risvegliare il giovane dal coma farmacologico nel quale versa da sabato dopo essere stato sottoposto ad un delicato intevento chirurgico. Soddisfatto il sindaco Sebastiano Gaeta che - in un post su facebook - continua a chiedere alla comunità di Aiello di pregare per il 25enne e non perdere le speranze.

La ricostruzione

Sabato sera Alberto è stato operato d'urgenza al Moscati di Avellino Alberto. Il 25enne è piombato con la sua auto contro un'abitazione dopo aver perso il controllo della Fiat 500 sulla quale viaggiava. L'auto ha divelto dapprima la recinzione dell'abitazione per poi finire nel giardino della stessa. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno altrrimenti il bilancio del terribile sinistro sarebbe stato ancora più grave.