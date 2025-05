Solofra, sequestro da 8 milioni: una donna a capo della società irpinia Dall'operazione Bags Leather si è giunti al sequestro preventivo più importante fatto in Irpinia

di Paola Iandolo

Dagli ulteriori accertamenti effettuati sull'operazione "Bags Leather" condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Avellino - nel giugno 2023 che portò all’arresto di 12 soggetti appartenenti ad un’organizzazione delinquenziale che pose in essere un sistema di frode fiscale per circa 20 milioni di euro- si è giunti al decreto di sequestro preventivo firmato dal gip del tribunale di Avellino per 8milioni e mezzo di euro. Il sequestro è stato applicato nei confronti di un'amministratrice di una società carteria di Solofra risultata inesistente. L'amministratrice di Solofra grazie alla sua compiacenza - stando alle indagini effettuate finora dagli inquirenti - consentiva ad una nota e importante azienda leader nel settore informativo con sede a Roma di recuperare i costi fittizi. in contemporanea è salito anche il numero degli indagati nell'inchiesta che ha preso le mosse nel 2023: oggi gli indagati complessivi sono 24.

Le indagini, condotte dal Reparto di Solofra hanno consentito di individuare l'organizzazione criminale che, attraverso una rete di imprese "cartiere", tutte operanti nel polo conciario solofrano e nel settore informatico, hanno emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di aziende realmente operanti. Gli inquirenti, attraverso indagini bancarie, hanno individuato i flussi finanziari relativi a ingenti somme di denaro, oggetto di sequestro finalizzato alla confisca.