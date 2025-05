Avellino, al carcere Bellizzi: "Troppi tentativi di suicidi e sovraffollamento" Due suicidi, 47 tentativi di suicidi e 198 atti di autolesionismo, sintomo di disagio psichico

di Paola Iandolo

"La situazione carceraria nella provincia di Avellino evidenzia un preoccupante sovraffollamento. Attualmente, sono presenti 1.041 detenuti, 200 oltre la capienza regolamentare, di cui 123 stranieri. Nel corso dello scorso anno, si sono verificati due suicidi, entrambi nel carcere di Ariano Irpino. I tentativi di suicidio sono stati 47: 14 ad Ariano, 25 a Bellizzi Irpino e 8 a Sant’Angelo dei Lombardi. A questi si aggiungono 198 atti di autolesionismo, sintomo di un grave disagio psichico diffuso". Questi alcuni dei dati emersi durante l'incontro promosso - al Circolo della Stampa - dal garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, professore Samuele Ciambriello, in collaborazione con l’osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale".

Tossicodipendenti

"In Campania, i detenuti tossicodipendenti sono 1.793; nella sola provincia di Avellino ne risultano 139. La distribuzione è eterogenea: 15 a Bellizzi Irpino, 43 a Sant’Angelo dei Lombardi, 81 ad Ariano Irpino. È evidente la necessità di istituire un centro per l’emersione, la riabilitazione e il trattamento (CERT) in loco.

Il carcere di Sant’Angelo dei Lombardi, un tempo esempio di trattamento sperimentale avanzato, oggi rischia di perdere la propria vocazione: dei 43 tossicodipendenti presenti, alcuni sono stati trasferiti per motivi di ordine e sicurezza".

Primi ingressi in carcere

"Un dato che colpisce è la presenza, negli istituti avellinesi, di 14 giovani al loro primo ingresso in carcere, di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Vi sono inoltre 48 detenuti tra i 21 e i 24 anni. Per questo propongo di predisporre, negli istituti che ospitano per la prima volta giovani detenuti, sezioni apposite in cui attuare un trattamento differenziato rispetto a chi presenta recidive o comportamenti consolidati. Si registra anche la presenza di 29 detenuti ultrasettantenni. Sul fronte dell’esecuzione penale esterna, le persone in carico sono 1.758. Dall’inizio del 2025, 701 sono in affidamento in prova, messe alla prova o agli arresti domiciliari. Tuttavia, le assistenti sociali e le figure preposte al loro monitoraggio risultano numericamente insufficienti".

Bellizzi primo per tentativi di suicidi

Due, in particolare, le criticità più gravi nella provincia: Bellizzi Irpino è tra i primi trenta istituti italiani per numero di tentativi di suicidio e atti di autolesionismo; a Sant’Angelo dei Lombardi, invece, è stata chiusa da oltre un anno una sezione dedicata a detenuti con disturbi psichici, composta da 10 posti letto. Tale chiusura è avvenuta per mancanza di psichiatri e professionisti. Propongo di riaprire quella sezione, o in alternativa di attivarne una presso il carcere femminile di Avellino, trasferendo le detenute in un altro istituto sottoutilizzato. Occorre agire con urgenza: le aggressioni fra detenuti sono numerose – ben 136 nel corso dell’anno – e 93 quelle ai danni del personale.

In totale, nel solo ultimo anno, sono stati registrati 2.077 eventi critici. Serve una nuova governance degli istituti. A oggi, dal mese di ottobre, la direzione del carcere di Bellizzi Irpino è affidata a una reggente. Anche la direzione di Ariano Irpino è in capo alla dottoressa Dante, la quale però vi si reca solo un paio di giorni a settimana, essendo impegnata anche a Sant’Angelo dei Lombardi. Senza la stabilizzazione delle direzioni, delle aree educative e del comando della polizia penitenziaria, risulta impossibile elaborare proposte operative efficaci".

Garanzie per il diritto alla salute

"Un ulteriore dato, sorprendentemente ignorato anche dalla stampa, riguarda il numero elevatissimo di trasferimenti sanitari. Solo ad Ariano Irpino, in un anno, ben 700 volte è stato necessario accompagnare detenuti in ospedale, anche a Napoli. Tuttavia, spesso mancava il nucleo di traduzione incaricato del trasferimento. Quando un detenuto non può essere accompagnato a una visita o a un’operazione, la frustrazione sfocia in proteste, aggressioni, isolamento. È dunque urgente potenziare i nuclei di traduzione per garantire il diritto alla salute".

Urge una riorganizzazione del sistema

"Questo è un modo concreto per iniziare con consapevolezza il nuovo anno, riorganizzando il sistema nel suo complesso. Esistono, è vero, alcune buone prassi, grazie al lavoro di associazioni, del garante provinciale Mele, di cappellani volenterosi. Ma il volontariato resta carente, in particolare nei carceri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.

La città di Avellino dovrebbe andare oltre le mura dell’indifferenza: il carcere non può essere rimosso dal discorso pubblico. Infine, alla domanda se vi sia stato un miglioramento o un peggioramento rispetto all’anno precedente, dobbiamo purtroppo constatare un peggioramento generalizzato: il numero degli agenti di polizia penitenziaria è inferiore al necessario e ogni giorno decine di unità mancano per malattia, permessi o altre cause giustificate. Aumentano i tentativi di suicidio, le aggressioni e, non da ultimo, i sequestri: 224 episodi, tra telefoni cellulari e droga, rinvenuti nelle celle, e in 22 casi anche nelle sale colloqui. Con meno personale, diventa impossibile garantire anche le attività minime, come una partita a calcio o una visita medica. In alcuni casi, nel carcere di Bellizzi Irpino, i detenuti non sono stati neppure accompagnati per mancanza di agenti".