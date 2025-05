Perquisizione a sorpresa nel carcere di Ariano: ecco cosa è stato rinvenuto L'importante attività di controllo effettuata direttamente dal personale in servizio

Perquisizione a sorpresa nel carcere di Ariano Irpino. Continuano le attività di contrasto all'introduzione e utilizzo di telefoni cellulari nel carcere arianese. Al termine di una intensa attività di controllo il personale di polizia penitenziaria ha rinvenuto e sottoposto a sequestro cinque telefoni cellulari e un dispositivo router completo di schede telefoniche.

L'importante attività di controllo è stata effettuata direttamente da personale in servizio presso la casa circondariale coordinato dal comandante del reparto.

Nonostante la grave carenza di personale e le condizioni di sovraffollamento si rileva un costante impegno del comandante per assicurare ai detenuti la possibilità di espiare la pena detentiva secondo i principi costituzionali e la lotta all'utilizzo di dispositivi idonei a comunicare con l'esterno, illecitamente trattenuti dagli ospiti, in considerazione del fatto che non si può consentire ai reclusi di continuare a delinquere anche all'interno delle carceri. Sempre più difficili le condizioni operative ma i sacrifici del personale sono ben ricompensati dall'ottimo lavoro che in questo periodo stanno portando avanti per ripristinare il rispetto delle regole all'interno dell'istituto di pena.