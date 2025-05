Avellino: botte e feriti a via De Concilii, la polizia identifica i protagonisti Quattro denunciati a piede libero, lo scontro per motivi legati a un'auto in doppia fila

Svolta nelle indagini sulla lite avvenuta ieri pomeriggio in via De Concilii ad Avellino che ha suscitato momenti di forte apprensione. Gli agenti delle Volanti, coordinati dal questore Pasquale Picone, hanno identificato tutti i soggetti coinvolti nella lite, degenerata in una aggressione ai danni di un automobilista. Tutto era nato per motivi di viabilità perché un'auto era stata parcheggiata in doppia fila.

Inizialmente si era parlato del coinvolgimento di un bambino in bici, circostanza poi non confermata dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti. Una bambina era invece a bordo di una delle auto coinvolte nella lite. Uno dei protagonisti della accesa discussione era poi salito sul parabrezza dell'auto del rivale, iniziando a colpire la vettura con pugni e calci perché la sua auto era rimasta bloccata dalla vettura in doppia fila.

Ed è stato proprio lui alla fine ad avere la peggio, pestato a sangue dagli amici e parenti del conducente dell'altra vettura. Sarebbero state decisive ai fini delle indagini le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona. I quattro protagonisti della rissa sono stati comunque denunciati dalla polizia.