Lauro, False assunzioni: il Riesame concede i domiciliari all'ex poliziotto E' accusato di usura, associazione a delinquere, riciclaggio, favoreggiamento e truffa

di Paola Iandolo

Arresti domiciliari per F.B.ex poliziotto, difeso dall’avvocato Walter Mancuso, accusato di aver avuto un ruolo di promotore nell’affare del gruppo guidato insieme a M.G. per favorire l’immigrazione clandestina, procacciando società per inoltrare richieste di nulla osta di immigrati attraverso fittizi rapporti di lavoro. I giudici del Tribunale della Libertà di Salerno hanno accolto l’appello al Riesame proposto da F.B. Si attendono le motivazioni, intanto l'ex poliziotto ha già lasciato il carcere.

La ricostruzione

Dalle indagini condotte dai militari delle Fiamme Gialle e della Procura di Salerno, è emerso che F.B. si adoperava - insieme ad altri soggetti - per procurare illegalmente l’ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello Stato attraverso l’ inoltro di istanze finalizzate alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente e fittizi. In sostanza non si procedeva ad alcuna assunzione ma con puntavano solo ad ottenere illecitamente un visto di ingresso a cittadini extracomunitari, secondo le accuse, in cambio di cinquemila euro per ogni nulla osta/visto rilasciato. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria estorsione, favoreggiamento, truffa ai danni dello Stato, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e reimpiego di denaro provento di reato, oltre ad illeciti in materia di contrasto all'immigrazione clandestina.

I tre - insieme ad altre 26 persone - avrebbero beneficiato dei finanziamenti coperti dalla garanzia dello Stato, in particolare il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, senza mai restituirlo. Fondo che poi sarebbe stato impiegato per concedere prestiti usurari.