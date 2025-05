Incendio sull'A16 Napoli-Bari: auto in fiamme, paura per una donna Una 53enne è riuscita ad abbandonare la vettura prima che le fiamme l'avvolgessero completamente

Questa mattina, alle 11.25, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti su richiesta della Polizia Stradale per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito sull'autostrada A16 Napoli-Bari, in direzione Napoli, al km 32+200 nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale. "A bordo del veicolo viaggiava una donna di 53 anni che è riuscita ad abbandonare l’auto prima che le fiamme la coinvolgessero completamente. - si legge nella nota - L'incendio è stato estinto e l'area messa in sicurezza in collaborazione con le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuto anche un carroattrezzi per la rimozione del veicolo danneggiato, consentendo così il ripristino della viabilità".