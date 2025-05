Ferito alle spalle, trovato agonizzante a terra: indagano i carabinieri Alcuni passanti verso le 6 di stamattina hanno visto l’uomo riverso a terra, in via Pietro Ascolese

È stato ritrovato poco dopo le sei del mattino, riverso a terra in una pozza di sangue, con una profonda ferita da arma da taglio alla schiena. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che percorrevano via Pietro Ascolese, nella frazione di Piazza di Pandola a Montoro. Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Solofra e del personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi all’uomo, un 45enne del posto.

Il ricovero e le indagini

Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, il ferito è stato ricoverato in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli accertamenti clinici e la ricostruzione delle ferite fanno pensare a un’aggressione mirata, ma restano ancora ignote le circostanze dell’episodio. L’uomo, ancora sotto osservazione medica, non avrebbe fornito al momento alcuna versione dei fatti.

Le ipotesi al vaglio

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini esplorando diverse piste: da quella dell’aggressione a scopo di rapina a motivi personali. Utili potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere presenti nella zona e le testimonianze di residenti e commercianti. I rilievi sono proseguiti per tutta la mattinata mentre l’area è stata transennata per i primi accertamenti tecnici.