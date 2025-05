Avellino, addio a Michele Acampora pioniere di radio Alfa Michele Acampora lascia la moglie Silvia con la quale condivideva la passione per la musica

di Paola Iandolo

Si è spento Michele Acampora, noto docente di lettere alle medie e speaker radiofonico di Avellino, dopo una lunga malattia all'età di 78 anni. Ma non solo. Michele la musica l'aveva nel sangue e prima attraverso le onde di Radio Alfa, poi con lo storico negozio Ananas e Bananas al Corso Vittorio Emanuele e dal 2009 con Camarillo Brillo di via Mancini continuava ad offire agli avellinesi buona musica e preziose recensioni.

Michele Acampora è stato direttore artistico di Radio Alfa. Si è occupato del palinsesto di Radio Alfra dagli anni 70, della strutturazione della fasce orarie con l’inserimento dei programmi, della loro selezione e quella dei conduttori, organizzati secondo le loro caratteristiche ed il loro background musicale. Il suo compito era calibrare la programmazione rispetto ai target di riferimento. Emozionante il suo racconto sulla funzione di Radio Alfa durante il sisma del 1980 in Irpinia. Michele ha sempre raccontanto che il 25 novembre del 1980 (due giorno dopo la terribile scossa) Radio Alfa tornò nuovamente in onda. La radio si trasformò in un ponte radio per i soccorsi, modificando tutti i programmi. Trasmettevano musica classica, orchestrale, niente di festoso né allegro, tutto in linea con il momento drammatico che viveva l'Irpinia. I composti brani musicali facevano da intervallo a comunicazioni ed indicazioni stradali per quanto riguardava i soccorsi, ma anche agli appelli per la ricerca di persone scomparse o irreperibili. MIchele Acampora, considerato la memoria storica musicale di Avellino era stato coinvolto anche nel progetto della Fondazione Città di Avellino dall'ex sindaco Gianluca Festa.