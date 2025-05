Assalto in autostrada ai tifosi dell’Avellino: 5 baresi nei guai Le misure cautelari

Avrebbero aggredito con mazze e cinghie alcuni tifosi dell'Avellino, in Puglia per assistere alla partita tra la loro squadra e il Brindisi, inseguendoli e malmenandoli anche all'interno della stazione di servizio in cui avevano trovato riparo. E avrebbero rubato loro sciarpe e vessilli della squadra campana.

L'assalto ai tifosi

Per questo, la polizia ha eseguito oggi una misura nei confronti di cinque persone (una ai domiciliari, per le altre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), ultras della squadra dilettantistica Ideale Bari - militante in prima categoria - accusate di rapina aggravata, in concorso e continuata, con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto a causa di manifestazioni sportive e durante il trasferimento da o verso i luoghi in cui si svolgono delle manifestazioni. I fatti risalgono al pomeriggio del 12 novembre 2023, all'interno della stazione di servizio Murge ovest, sull'autostrada A14.

La violenza in autostrada

I tifosi campani erano diretti a Brindisi per una partita del campionato di Serie C, i baresi erano di ritorno dalla trasferta di San Severo (Foggia). Con i propri mezzi, gli ultras baresi avrebbero circondato le auto dei sostenitori avellinesi in sosta, aggredendoli con mazze e cinghie, per poi inseguirli fino all'interno della stazione di servizio. I cinque hanno tra i 37 e i 49 anni, la misura eseguita ieri sera è stata disposta dal gip di Bari.