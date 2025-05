Arrestati con cento grammi di cocaina in auto ad Avellino Un 57enne e un 55enne di Avellino sono stati arrestati dalla Mobile

Fermati con cento granmmi di cocaina purissima in auto. Un 57enne e un 55enne di Avellino sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile per spaccio di sostanze stupefacenti. Uno degli indagati ha precedenti analoghi ed entrambi erano da tempo monitorati dalle forze dell'Ordine. Le successive perquisizioni nelle rispettive abitazioni, dove sono stati trovati bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi, hanno confermato che i due avevano allestito una vera e propria piazza di spaccio on the road. In attesa della decisione del Gip del Tribunale di Avellino sono stati trasferiti in carcere.