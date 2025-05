Avellino, Aias Noi con Loro: chiesta la condanna per Lady De Mita e figlie Il processo proseguirà il 27 maggio

aaa di Paola Iandolo

Processo Aias: è stata invocata la condanna per Annamaria Scarinzi e per le due figlie Simona e Floriana De Mita. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna per truffa aggravata e malversazione di erogazione pubblica per Annamaria Scarinzi, Marco Preziuso, Massimo Preziuso, Simona De Mita e Antonio Nigrelli, Floriana De MIta a due anni e sei mesi di reclusione. Invocato un anno di reclusione per Gerardo Bilotta, Annamaria Scarinzi, Massimo, Marco e Carmine Preziuso.

Chiesta l'assoluzione per Annamaria Preziuso dalle accuse di riciclaggio e per Gerardo Bilotta e Luca Catallo dalle accuse di truffa aggravata.

La ricostruzione

L’inchiesta sull’Aias fu avviata nel maggio 2017 dopo una segnalazione pervenuta dal nucleo speciale di polizia valutaria di Roma per operazioni finanziarie sospette da parte di alcune società e associazioni onlus. L’inchiesta puntò a far chiarezza soprattutto su 27 bonifici di 15.700,00 euro sul conto corrente della società CMA Group s.r.l., 5 bonifici 144.332,00 sul conto corrente di CMA group e ben 13 bonifici in arrivo sul conto corrente della Hs soluzione s.r.l. per 342.547,00 euro, tutti provenienti dal conto corrente Aias Avellino Onlus. Il rinvio a giudizio per la moglie e le figlie dell'ex presidente del Consiglio venne disposto dal giudice per l’udienza preliminare di Avellino, Marcello Rotondi nel giugno del 2019. La prossima udienza è fissata per il 27 maggio quando è prevista la sentenza.