Lei scopre che ha un'altra, lui minaccia e tormenta la ex: assolto Avellino. Rito abbreviato per un 37enne di Rotondi

Era accusato di stalking all'ex compagna, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza del gup del Tribunale di Avellino Ciccone al termine del rito abbreviato a carico di un 37enne di Rotondi, chiamato in causa per fatti che si sarebbero verificati tra maggio ed ottobre 2024.

Difeso dall'avvocato Cosimo Servodio, l'uomo, per il quale la Procura aveva proposto la condanna ad 1 anno, avrebbe ripetutamente minacciato e picchiato la donna, parte civile con l'avvocato Fabio Tulimiero.

L'inchiesta era partita dopo la denuncia della malcapitata, che aveva raccontato come i suoi problemi fossero cominciati quando aveva scoperto che lui aveva una relazione. A quel punto, l'allora 36enne avrebbe iniziato a perseguitarla, avvertendola che non avrebbe sopportato che lei si rifacesse una vita con un altro. Oggi la discussione, poi la decisione del giudice, che ha assolto l'imputato.