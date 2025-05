Moschiano: i Carabinieri recuperano 6 cuccioli, affidati a un canile Profilassi sanitaria e saranno avviate le procedure per l'adozione

A Moschiano pronto intervento da parte dei Carabinieri della Stazione di Quindici che hanno recuperato 6 cuccioli di cane, abbandonati a bordo strada in evidente stato di denutrizione. Immediatamente rifocillati, sono stati affidati alle cure del canile Dog Kennel Service s.r.l. con sede nel comune di Nola. Dopo la profilassi sanitaria, la struttura avvierà le procedure per l’adozione dei 6 cuccioli ritrovati e messi in salvo dall'Arma.