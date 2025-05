Morte atroce di cani ad Ariano: "Si faccia piena luce al più presto" L'appello rivolto alle forze dell'ordine e all'Asl: "Fermate questa strage"

Inquietante e squallido avvelenamento di cani nelle campagne a nord di Ariano Irpino. E' già accaduto negli anni scorsi senza aver mai individuato un colpevole e sta accadendo nuovamente nelle ultime ore. Teatro di questi gesti atroci e criminali, se di avvelenamento si tratta, la zona di Montecifo e Casavetere lungo la strada che porta al Santuario di Valleluogo.

C'è chi non è più tornato a casa e chi invece è stato ritrovato stecchito nelle campagne. Gli abitanti sono convinti che ad agire siano persone esterne, non del posto che spesso raggiungono la zona a piedi, ma c'è chi sospetta anche che ad ucciderli possa essere stato un uso indiscriminato di lumachicida.

"Sono persone che vengono a camminare nella nostra contrada a compiere gesto così ignobili e come se non bastasse ad inquinarla con la loro immondizia che lasciano nelle cunette. Non esistono problemi di vicinato, siamo in aperta campagna e tutti posseggono cani, che non danno fastidio a nessuno. Siamo convinti che si tratta di un'azione mirata. Se i signorotti del centro, hanno paura dei cani, soprattutto la domenica, se ne andassero a camminare in villa, all'Arena Mennea o davanti alle loro case".

Ma a chi darebbero fastidio così tanto, a tal punto di eliminarli? Ci auguriamo che possa essere avviata un'indagine su questa vicenda da parte delle forze dell'ordine. Chi ha commesso un gesto simile deve pagare e soffrire allo stesso modo". I residenti chiedono l'intervento immediato delle forze dell'ordine: polizia, carabinieri e vigili urbani.

Viene rivolto un appello urgente anche al servizio veterinario dell'Asl affinchè effettui un sopralluogo nella zona, mettendo in atto un'attività di bonifica, al fine di prevenire ulteriori morti anche di altre specie di animali, come spesso accade in questi casi.