In auto sull'A16, lancia due gattini dal finestrino dell'auto: 30enne denunciata La donna di Avellino è stata denunciata per atti di crudeltà contro gli animali

Ha lanciato due gattini dalla sua auto mentre percorreva la A16 nei pressi di Tufino, nel Napoletano: la polizia stradale l'ha identificata - è una trentenne di Avellino - e denunciata per abbandono e atti di crudeltà contro gli animali.

I fatti risalgono a lunedì, quando gli agenti della Polizia stradale di Napoli Nord, dopo una segnalazione giunta al centro operativo della Polstrada di Napoli, sono intervenuti sulla A16 per la segnalazione di alcuni gattini lanciati dal finestrino di un'auto in transito. I poliziotti hanno quindi intercettato l'autovettura segnalata, identificando la conducente che, al controllo, ha provato a negare i fatti.

Le indagini hanno portato al rinvenimento in autostrada un gattino morto e, in seguito, nell'abitazione della donna, in provincia di Avellino, è stato accertato che nell'area condominiale, da circa 20 giorni, una gatta aveva partorito 2 cuccioli dello stesso colore e manto di quello morto.

I poliziotti sono quindi riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti, accertando che la 30enne, mentre si recava a Napoli per lavoro, si era caricata in auto i due cuccioli per poi disfarsene lungo il viaggio, lanciandoli dal finestrino.