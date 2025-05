Si ribalta con l'auto e la lascia sulla strada, identificato Carabinieri e vigili del fuoco in azione a Montefalcione

Dopo essersi ribaltato alla guida della sua auto, noncurante dei rischi per l'incolumità altrui, ha lasciato il mezzo al centro della carreggiata e, a piedi, ha raggiunto la propria abitazione. È accaduto sulla strada provinciale nel territorio del comune di Montefalcione, in provincia di AVELLINO, in località Porcari Rastiello. I carabinieri, che con i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, dopo alcune ore lo hanno rintracciato e identificato: si tratta di un 50enne del posto.