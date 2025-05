Avellino, pestaggio nel carcere di Bellizzi: ottenuto il giudizio immediato Il 27 giugno inizierà il processo per i dieci indagati accusati di tentato omicidio aggravato

di Paola Iandolo

Giudizio immediato per i dieci indagati per il brutale pestaggio avvenuto il 24 ottobre scorso nel carcere di Bellizzi ai danni del ventiseienne detenuto Paolo Piccolo, ridotto in fin di vita dopo il raid organizzato nel penitenziario di Bellizzi Irpino. La Procura di Avellino ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato nei confronti degli indagati, raggiunti il 10 marzo scorso da una misura cautelare in carcere. Il Gip del Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta firmata dal sostituto procuratore che ha condotto le indagini, il pm Luigi Iglio, fissando il processo per il prossimo 27 giugno davanti ai magistrati del Collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo.

Le accuse

Gli indagati rispondono di tentato omicidio aggravato dalla crudeltà, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona. Alla luce degli interrogatorio di garanzia e anche dalle valutazioni sulla gravità indiziaria da parte dei giudici del Tribunale del Riesame, il rito immediato nei confronti degli indagati oggetto della misura cautelare è stato accolto dal Gip. L’indagine è stata coordinata dal pm Luigi Iglio e dallo stesso Procuratore Domenico Airoma.