Moschiano, Pulizie dei Regi Lagni: ferito un operaio della Sma Cmapania Indagini in corso da parte della Procura di Avellino e del Dipartimento dell'Asl

di Paola Iandolo

Grave incidente sul lavoro in un cantiere aperto per la pulizia dei Regi Lagni, nel territorio di Moschiano. Coinvolto un sessantaduenne residente in provincia di Caserta, operaio della Sma Campania, impegnata nei lavori di pulizia dei canali. L'incidente si è verificato ieri mattina.

La ricostruzione

Per cause ancora in corso di accertamento l'operaio Sma è rimasto incastrato con la gamba sinistra nella trinciatrice meccanica impegnata nella pulizia. Prontamente soccorso e trasportato in ospedale di Nola. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, a quanto pare rischia l’amputazione dell’arto.

Le indagini

Sulluogo del grave incidente sul lavoro sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e il personale del Dipartimento Prevenzione dell’ASL di Avellino. Per consentire una ricostruzione dei fatti, il mezzo meccanico e il cantiere dove è avvenuto l’incidente, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino sono stati posti sotto sequestro dai militari dell’Arma.