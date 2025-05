Razzia di superalcolici in un supermercato: denunciati Avevano razziato un supermercato di Montemiletto portando via 800 euro di superalcolici

Avevano razziato un supermercato di Montemiletto, in provincia di Avellino, portando via tra l'altro bottiglie di superalcolici per un valore di ottocento euro. Due cittadini di nazionalità georgiana di 60 e 40 anni sono stati denunciati dai carabinieri che grazie alle immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza interno li hanno identificati. Entrambi, con precedenti, residenti a Napoli, avevano manomesso i dispositivi anti taccheggio della merce. I due indagati devono rispondere di furto aggravato.