Mercogliano, lite tra anziani coniugi: entrambi feriti finiscono in ospedale Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione

di Paola Iandolo

Una lite tra anziani coniugi è finita nel sangue. Il 92enne coniuge - affetto da Alzheimer - ha ferito con diverse coltellate a moglie di 83 anni all'interno della loro abitazione di Mercogliano. L'uomo dopo aver ferito la moglie con l'arma bianca ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso del Moscati di Avellino. Fortunatamente sembra che le ferite non siano profonde e che la donna non corra pericolo di vita.

I soccorsi

Sul posto, oltre agli operatori del 118 prontamente allertati da alcuni di vicini di casa degli anziani coniugi, sono giunti anche i carabinieri della locale stazione per avviare gli accertamenti e ricostuire quanto accaduto in ambito familiare. Dunque le indagini sono in corso per comprendere i motivi al base del gesto e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto nell'abitazione di Mercogliano.