Torna illegalmente in Italia, 25enne albanese arrestato a Lauro L'intervento dei Carabinieri

Ieri pomeriggio, nel pieno centro di Lauro, i Carabinieri della locale Stazione nel corso delle attività di monitoraggio del territorio, hanno fermato e proceduto al controllo di un 25enne di origini albanesi. Dall’interrogazione alla banca dati delle Forze dell’Ordine, l’uomo è risultato destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso qualche anno fa.

Lo straniero, rientrato illegalmente in Italia, è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per il rito direttissimo.