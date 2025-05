Sperone, Caduta al Giro d'Italia: colpita in pieno un'insegnante La donna ha fatto saper sui social di aver riportato una contusione alla spalla

di Paola Iandolo

Ad una settimana dal passaggio del Giro d'Italia per diversi comuni irpini, emergono nuovi particolari. Nella caduta spaventosa di diversi ciclisti - avvenuta a Sperone - è rimasta coinvolta anche una spettatrice. La donna è stata presa in pieno da un ciclista, finendo a terra a sua volta.

La denuncia sui social

In particolare, nel punto esatto in cui si è verificata la caduta un ciclista accidentalmente ha colpito in pieno l’insegnante A.D. A La stessa maestra sui social fa sapere di aver riportato una contusione alla spalla e di non riuscire a dormire la notte.