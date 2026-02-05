Puc e masterplan: Franza e Vallone incontrano a Napoli l'assessore Cuomo Le prospettive di sviluppo legate al nuovo piano paesaggistico e alla nascente stazione Hirpinia

Il sindaco Enrico Franza e la sua vice Grazia Vallone sono stati ricevuti a Napoli dal nuovo assessore al governo del territorio e al patrimonio della regione Campania presso l'assessorato all'urbanistica, Vincenzo Cuomo, al centro direzionale Isola 6A, per un confronto sulla politica territoriale e le scelte programmatiche della regione dopo l'adozione della nuova legge urbanistica e il nuovo piano paesaggistico in corso di approvazione.

Si è discusso inoltre delle azioni in ambito urbanistico dell'amministrazione Franza: dalla variante al puc in fase di adozione, alla partecipazione al masterplan dedicato alla programmazione dello sviluppo dell'area della stazione Hirpinia (programma Cur gestito dalle università campane) e di cui Ariano è capofila.

E' stata fatta richiesta di risorse per l'ufficio di piano del comune, oggi impegnato nella ricognizione del patrimonio urbanistico del centro storico e la progettazione partecipata per la definizione delle linee guida destinate alla redazione del nuovo piano di recupero unico della città storica dopo la zonizzazione del nuovo piano strutturale adottato nel giugno 2025 e in sostituzione dei piani di recupero ormai scaduti.

L'assessore regionale aprirà i lavori dei tavoli partecipati agli inizi di marzo. Seguiranno giornate dedicate al confronto con gli ordini professionali, le associazioni, i cittadini sulle scelte relative alla parte storica della città di Ariano che presenta un tessuto antico da preservare.

L'obiettivo degli incontri programmati è di offrire modelli di gestione della riqualificazione degli edifici dopo il fallimento del sistema delle Umi perseguito nei decenni precedenti.

Un incontro sarà dedicato alle buone prassi amministrative per la rigenerazione e la riqualificazione dei centri storici:

Il caso Sirena di Napoli presentato dall'architetto Bruno Discepolo. In calendario è previsto il dialogo tra il docente Luigi Franciosini e Giovanni Pane. Sarà presentato il progetto di rilievo digitale del centro storico. In tale occasione si farà il punto sull'intervento di riqualificazione del tracciato viario del centro antico cittadino e le piazze finanziato con fondi Pnrr.