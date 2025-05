Ariano: auto avvolta improvvisamente dalle fiamme in centro Un corto circuito la probabile causa dell'incendio

Il tempo di scendere dall'auto per recarsi in ufficio e la vettura va in fiamme. E' quanto accaduto lungo via Tranesi ad Ariano Irpino, poco distante dall'incrocio di 25 aprile.

Un corto circuito improvviso alla base dell'incendio. Nulla da fare per una Mini Countryman completamente divorata all'interno e nel vano motore. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, insieme alla polizia municipale e ai carabinieri.

La proprietaria ha visto prima uscire del fumo, assistendo poi in diretta alla scena, impotente. Non c'è stato nulla da fare per salvare l'auto.

Fortunatamente non si sono registrate conseguenze a persone. Accanto all'auto andata a fuoco, vi era anche un'altra vettura che non ha subito danni.