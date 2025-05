Avellino, calunnia un carabiniere: condannato dal giudice monocratico Attese le motivazioni della sentenza emessa nei confronti dell'uomo

di Paola Iandolo

Calunniò un brigadiere dei Carabinieri che nel 2017 intervenne per una lite familiare presso la sua abitazione. Condannato l’autore dell’esposto contro il militare ad un anno e quattro mesi di reclusione. Questa la sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino Michela Eligiato nei confronti dell’imputato che aveva denunciato alcuni presunti reati nei confronti di un brigadiere capo dell’Arma in servizio ad Avellino, che nel 2017 aveva partecipato al sopralluogo nella sua abitazione.

La ricostruzione

La denuncia presentata dall'uomo era stata archiviata nel maggio del 2018 dal Gip del Tribunale di Avellino. Dopo l'archiviazione l'uomo presentò la denuncia per calunnia. Il brigadiere si era anche costituito in giudizio, difeso dall’avvocato Alberico Galluccio. Al termine dell'istritturia dibattimentale il giudice ha disposto la condanna e che sia definito in sede civile il risarcimento nei confronti del sottufficiale dell’Arma. Attesa la motivazione della sentenza emessa dal giudice monocratico del tribunale di Avellino.