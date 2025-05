Giovane ferito da un colpo di pistola, 27enne si costituisce ai carabinieri Benevento. L'episodio del 4 maggio ad Altavilla. Dai militari sanniti con il suo difensore

Si è presentato con il suo difensore, l'avvocato Angelo Leone, ai carabinieri di Benevento. Aveva fatto perdere le sue tracce da una ventina di giorni, il 27 anni, di Altavilla Irpina, ritenuto il presunto autore del ferimento di un 20enne, avvenuto lo scorso 4 maggio nel centro a cavallo tra le province di Avellino e Benevento.

A suo carico una ordinanza di custodia cauteelare adottata nelle indagini sull'episodio del quale - secondo una prima ricostruzione - era rimasto vittima il fratello della fidanzata, colpito, probabilmente nel corso di una lite, da un colpo di pistola che lo aveva centrato all'altezza di una spalla.

Il giovane era stato trasporttaao inospedale in prognosi riserva, poi, per fortuna, le sue condizioni sono migliorate.

Immediato l'avvio dell'attività investigativa dei carabinieri della Compagnia di Avellino,quindi la richiesta della Procura irpina, accolta dal Gip, di una misura restrittiva che fin qui non era stata eseguita.

Lunedì l'interrogatorio di garanzia, giovedì il Riesame, dinanzi al quale la difesa ha impugnato l'ordinanza.