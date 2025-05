Pago, ferisce la sorella con due fendenti: convalidato l'arresto per l'81enne L'anziano è stato trasferito in una struttura psichiatrica dell'Asl di Avellino

di Paola Iandolo

E' stato convalidato l’arresto dell'81enne arrestato sabato mattina dagli agenti del Commissariato di Lauro. Disposto il trasferimento in una struttura psichiatrica dell’ASL per l’ottantunenne che venerdì sera ha tentato di colpire il nipotino della sorella con un coltello da cucina. La sua familiare si era frapposta per difendere il nipotino di tre anni, rimandendo ferita con due fendenti al braccio, dopo aver messo in salvo in piccolo.

L’anziano - sottoposto agli arresti domiciliari - stamattina è comparso davanti al gip del tribunale di Avellino per la convalida, affiancato dall’avvocato Antonietta Colantuoni. Alla luce delle sue condizioni di salute, infatti è apparso frastornato, su richiesta della difesa l’81enne è stato trasferito in una struttura sanitaria. Sarà una verifica, già disposta dal Gip del Tribunale di Avellino, a determinare entro quindici giorni l’eventuale adozione di altre misure.