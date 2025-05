Schiacciato da cabina camion: condannato responsabile ditta per cui lavorava Avellino. La sentenza sul drammatico incidente del 2019

Un anno e 4 mesi e un'ammenda di 4mila euro – pena sospesa-, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, alle quattro parti civivli ed il pagamento ad ognuna di una provvisionale di 7mila euro.

E' la condanna stabilita dal giudice Eligiato, del Tribunale di Avellino, per un 63enne di San Sossio Baronia, chiamato in causa per l'incidente sul lavoro del quale era rimasto vittima, il 29 ottobre 2019, un 56enne di Vallesaccarda, dipendente della ditta di cui l'imputato era responsabile.

Difeso dagli avvocati Francesco Contardo e Rosario Maglio, l'uomo era stato tirato in ballo dalle indagini sul dramma che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si era verificato mentre il malcapitato era alla guida di un autocarro Iveco carico di frantumato di pietra che avrebbe dovuto scaricare in un fondo privato.

Mentre stava iniziando la manovra in retromarcia per effettuare lo scarico, le gomme posteriori di sinistra del mezzo sarebbero affondate nel terreno, e l'autocarro si sarebbe inclinato. Poi, dopo il tentativo di sollevamento idraulico del cassone posteriore, per cercare di alleggerire il carico, l'Iveco si era ribaltato sul lato sinistro, e il 56enne era rimasto schiacciato tra la cabina e il terreno. Inutile, per lui, ogni soccorso.

I suoi familiari, parti civili, sono stati assistiti dagli avvocati Giuseppe Vitiello, Ettore Freda e Michele Addesa.