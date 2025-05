Ariano: camion si ferma, mamma e figlio attraversano e un motociclo li travolge Il bilancio e di due feriti, trasportati al pronto soccorso del Frangipane-Bellizzi

Poteva avere conseguenze davvero molto gravi l'incidente avvenuto questa sera lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, nel popoloso rione Cardito. Il bilancio è di due feriti.

Ecco che cosa è successo

All'altezza dei palazzi Scoppettuolo, un autoarticolato si è fermato per consentire il passaggio di due pedoni, mamma e figlio del luogo di 48 e 7 anni, lungo la statale 90 in direzione Ariano-Foggia, quando improvvisamente un motociclo guidato da un 21enne che viaggiava nella stessa corsia di marcia, dopo aver sorpassato il mezzo pesante ha investito le due persone, cadute rovinosamente sull'asfalto. E' successo tutto in pochi secondi.

I soccorsi

Sul posto 118 e polizia municipale. Un'ambulanza ha provveduto a trasportare i due feriti al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi. Qui i sanitari stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari. Per fortuna le condizioni non sono gravi. La pattuglia della polizia municipale intervenuta immediatamente sul posto ha effettuato i rilievi e i dovuti accertamenti dell'accaduto.

C'e' anche un particolare dal non sottovalutare

Va anche detto che su questa strada a causa del mancato completamento dei lavori di asfalto previsti, le strisce pedonali in più punti sono presenti sono a metà carreggiata o addirittura invisibili e questo disorienta non poco automobilisti e pedoni. Non si può aspettare a vita il loro rifacimento completo. In attesa che vengano eseguiti i lavori vanno comunque realizzate onde eviatare tragedie future lungo una famigerata arteria che conta oltre una decina di morti, non lo dimentichiamo, nel corso degli anni, tutti a causa di investimenti.