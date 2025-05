Incidente a Mercogliano, bambino sul monopattino investito da un'auto L'uomo alla guida della vettura si è subito fermato per prestare soccorso

Paura lungo via Giacomo Matteotti a Mercogliano per un incidente avvenuto intorno alle 18. Un bambino è ricoverato in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale. Stando alle prime notizie, pare che il bambino a bordo di un monopattino sia stato investito da un'auto che procedeva in direzione Mercogliano centro.

L'uomo alla guida della vettura si è subito fermato per prestare soccorso al giovane. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il bambino al pronto soccorso per le prime cure mediche.