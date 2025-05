Atripalda, accusato di estorsione: assolto dai giudici della Corte di Appello Il 36enne aveva rimediato una condanna a due anni di reclusione in primo grado

di Paola Iandolo

Riformata la sentenza per un 36enne di Atripalda dalle accuse di estorsione. I giudici della Corte di Appello di Napoli, presieduta dal dottor Furio Cioffi, ha mandato assolto un 36enne irpino dall’accusa di estorsione continuata ai danni del titolare di un bar di Atripalda.

In primo grado, l’imputato era stato condannato a due anni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento danni in favore della parte civile. Secondo la ricostruzione iniziale, il 36enne avrebbe più volte ottenuto consumazioni alcoliche senza pagare, ricorrendo a minacce e violenze, arrivando anche a mandare in frantumi una vetrinetta del bar nel corso del 2019. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Aiello avevano documentato diversi episodi estorsivi.

In secondo grado

Durante il dibattimento di secondo grado l’avvocato Gerardo De Vinco ha evidenziato numerose incongruenze nelle testimonianze rese dai dipendenti del bar. Sebbene gli stessi abbiano confermato la richiesta dell’uomo di ottenere bevande senza corrispettivo economico, non avrebbero mai riscontrato minacce o atti di violenza nei confronti di persone o cose all’interno del locale.

La VI sezione della Corte di Appello ha accolto integralmente la linea difensiva dell’avvocato De Vinco, ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato. Di conseguenza, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, assolvendo con formula piena il 36enne irpino.