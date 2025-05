Droga, furti e reati: controlli a tappeto a Monteforte, arresti e denunce VIDEO Posti di blocco di giorno e di notte sul territorio: territorio battuto a tappeto

Arresti, denunce, perquisizioni: controlli a tappeto sul territorio di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, il cui comune è stato sciolto nel marzo del 2024 per infiltrazioni camorristiche. Nelle ultime 48 ore i carabinieri del Comando provinciale, con il supporto di una squadra del Cio, i militari d'èlite del Decimo Reggimento Campania, hanno tratto in arresto un 33enne del posto per lesioni su mandato della Procura di Aosta e trasferito in carecre una donna di 53 anni che aveva violato le prescrizioni degli arresti domiciliari.

Identificate 1500 persone

Altre tre persone, tra cui un sedicenne, sono state denunciate per spaccio e uso di sostanze stupefacenti. Sono state oltre 1.500 le persone identificate ai posti di blocco, oltre a perquisizioni domiciliari che hanno riguardato soggeti gravati da pregiudizi di polizia.

Coca e hashish, le segnalazioni

Nello specifico, all’esito di tali servizi, i tre ragazzi, di età compresa tra i 16 e 31 anni, sono stati segnalati alla competente autorità per uso di stupefacenti e sono state sequestrate modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana. Quattro persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

I controlli a tappeto, comune blindato

In particolare, un 32enne di Mercogliano per il danneggiamento della porta di ingresso di un immobile di Monteforte Irpino, una donna 53enne, sottoposta ai domiciliari in Monteforte Irpino, è stata denunciata per evasione, in quanto, nel corso di un controllo, non era nella propria abitazione ma era in pubblica strada, un 29enne è stato sorpreso, in stato di alterazione psico fisica per aver bevuto alcool, alla guida di un’autovettura con conseguente ritirato della patente di guida, ed infine, un 46enne è stato sottoposto a misura sostitutiva di pena detentiva in seguito a condanna per spaccio di stupefacenti

Due persone in carcere ad Avellino

Due persone sono state invece arrestate e tradotte presso il carcere di Avellino. Un 33enne di Monteforte Irpino, su disposizione della Procura di Aosta, è stato arrestato per lesioni avvenute in quel centro, mentre una 53enne, già sottoposta ai domiciliari in Monteforte Irpino, è stata arrestata per non essersi attenuta alle prescrizioni imposte dalla misura custodiale. Le operazioni di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutta l’Irpinia, al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.